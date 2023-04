Marchegiani: «Onana? Se parte per non prendere gol non lo prende» (Di domenica 9 aprile 2023) Onana purtroppo è diventato protagonista in negativo durante Salernitana-Inter, con l’errore di valutazione sul cross di Candreva al 90? valso l’1-1. Situazione che, da ex portiere, Marchegiani prova a spiegare su Sky Calcio Club. L’ORRORE – Il gol di Antonio Candreva è costato due punti venerdì in Salernitana-Inter. Secondo Luca Marchegiani è uno in particolare l’errore di André Onana: «Se un portiere parte con l’idea di non prendere gol non lo prende. Lui si era posto per provare a valutare il cross, perché anche Candreva aveva detto che era un cross. Sono stati i due balzelli all’indietro al farlo arrivare tardi sul tiro. Quando le cose vanno bene si passano sopra le difficoltà, i malcontenti uno non li tira fuori. Quando le cose non vanno bene ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023)purtroppo è diventato protagonista in negativo durante Salernitana-Inter, con l’errore di valutazione sul cross di Candreva al 90? valso l’1-1. Situazione che, da ex portiere,prova a spiegare su Sky Calcio Club. L’ORRORE – Il gol di Antonio Candreva è costato due punti venerdì in Salernitana-Inter. Secondo Lucaè uno in particolare l’errore di André: «Se un portierecon l’idea di nongol non lo. Lui si era posto per provare a valutare il cross, perché anche Candreva aveva detto che era un cross. Sono stati i due balzelli all’indietro al farlo arrivare tardi sul tiro. Quando le cose vanno bene si passano sopra le difficoltà, i malcontenti uno non li tira fuori. Quando le cose non vanno bene ...

