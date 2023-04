Mancano gli arbitri per i play-off in Grecia: si sono ubriacati e hanno scatenato una rissa in volo (Di domenica 9 aprile 2023) Sembra un remake a basso costo di The Hangover, la commedia americana che è uscita nelle sale italiane con il titolo Una notte da leoni. Il problema è che questa volta i protagonisti sono degli arbitri polacchi, che avrebbero dovuto dirigere il delicatissimo match dei playoff del campionato greco tra AEK Atene e Aris Salonicco. Pawel Raczkowski, che ha pure arbitrato una partita della Roma in Europa League, i suoi assistenti Radoslaw Siejka e Adam Kupsik e l’arbitro Var Krzysztof Jakubik si sono presentati ad Atene completamente ubriachi. E il racconto di quello che è successo durante il volo dalla Polonia alla Grecia, dai contorni ancora non del tutto chiari, ha dell’incredibile. I quattro arbitri infatti ci hanno dato dentro con l’alcool sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Sembra un remake a basso costo di The Hangover, la commedia americana che è uscita nelle sale italiane con il titolo Una notte da leoni. Il problema è che questa volta i protagonistideglipolacchi, che avrebbero dovuto dirigere il delicatissimo match deioff del campionato greco tra AEK Atene e Aris Salonicco. Pawel Raczkowski, che ha pure arbitrato una partita della Roma in Europa League, i suoi assistenti Radoslaw Siejka e Adam Kupsik e l’arbitro Var Krzysztof Jakubik sipresentati ad Atene completamente ubriachi. E il racconto di quello che è successo durante ildalla Polonia alla, dai contorni ancora non del tutto chiari, ha dell’incredibile. I quattroinfatti cidato dentro con l’alcool sul ...

