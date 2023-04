Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, #Maldini: '@ChampionsLeague? Può trasformare la stagione: è già successo' - #UCL #ChampionsLeague… - infoitsport : Maldini: “Champions, Ancelotti mi ha chiamato e mi ha detto che …” - infoitsport : Maldini ci crede: 'Champions? Ci piace sognare. Ancelotti ci ha dato appuntamento ad Istanbul' - TuttoMercatoWeb : Maldini ci crede: 'Champions? Ci piace sognare. Ancelotti ci ha dato appuntamento ad Istanbul' - FCalcistiche : RT @theMilanZone_: ??#Maldini sulla #ChampionsLeague: “Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avre… -

E sarà proprio la città turca ad ospitare la finalissima dell'attualeLeague. Lo sa pure Carlo Ancelotti che, ha svelato Paolo, ha chiamato l'attuale dt del Milan, subito dopo l'...La finalissima diquest'anno è a Istanbul. Uno stadio, una città che di fatto risveglia i peggiori ricordi ... Ed è proprio in quello stadio che Paoloe Carlo Ancelotti vogliono tornare ...Torna laLeague e Paolo, a Repubblica , parla delle possibilità del Milan , atteso dalla doppia sfida dei quarti contro il Napoli : "Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia ...

Milan, Maldini: "Champions Ci piace sognare, ho parlato con Ancelotti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il mese di aprile per finalizzare quanto fatto in casa Milan: Pioli e Maldini programmano il futuro tra Napoli e Champions League ...Manca sempre meno a Milan-Napoli, atteso quarto di finale di Champions League, e i motori sono sempre più caldi. Specialmente in casa rossonera, lì dove c'è ancora un conto in sospeso con Istanbul. E ...