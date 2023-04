Malattia Giovanni Allevi | come sta oggi | ‘Sto andando alla grande’

(Di domenica 9 aprile 2023) “Pasqua é il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno”. Sono queste le parole con cui, il compositore e pianista, ha dato il buongiorno a tutti i suoi fan e stimatori. Per l’artista è stato un anno lungo e duro quello che ha passato; ora però le cose sembrano star per cambiare.sta? Lae il messaggio ai fan: ‘Non sto bene’tra, lutto e rinascitaè uno tra i più importanti e prolifici compositori e musicisti contemporanei. Egli è, inoltre, un eccellente direttore d’orchestra e possiamo ricordare la sua esibizione più patriottica: il concerto di Natale svoltosi il 21 dicembre 2008 ...

... visto che dopo tanti aggiornamenti preoccupanti ora c'è un raggio di sole:Allevi ...e compositore è stato diagnosticato un mieloma a giugno 2022 e in questi mesi di lotta contro la...

A 10 mesi dall'annuncio della scoperta di un tumore al midollo e a pochi giorni dal post su Twitter in occasione della giornata mondiale del pianoforte, in cui raccontava le difficoltà della sua malat ...Il maestro ha postato una foto per il giorno del suo compleanno "Abbraccio tutti i pazienti che lottano come me, sono scombinato ma felice".