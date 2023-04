Malattia Giovanni Allevi, come sta oggi: ‘Sto andando alla grande’ (Di domenica 9 aprile 2023) Giovanni Allevi sta migliorando con le sue condizioni di salute. Nella giornata di ieri, il pianista ha aggiornato i suoi fan di Instagram sui miglioramenti del suo stato di salute. Pur avendo perso completamente i capelli per la chemioterapia (i folti ricci sono sostituiti da un cappello di lana grigio), la buona arriva dal suo stato di salute: l’artista sta combattendo la sua battaglia con il mieloma, con il corpo che sta reagendo bene alle cure. Migliora la salute di Giovanni Allevi In concomitanza alla Pasqua, Allevi in queste ore sta festeggiando anche il suo 54esimo compleanno. Per l’occasione, l’artista è tornato personalmente a scrivere su Instagram: “Belle notizie dagli esami, sto andando alla grande. Sono indebolito ma felice, è anche il mio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)sta migliorando con le sue condizioni di salute. Nella giornata di ieri, il pianista ha aggiornato i suoi fan di Instagram sui miglioramenti del suo stato di salute. Pur avendo perso completamente i capelli per la chemioterapia (i folti ricci sono sostituiti da un cappello di lana grigio), la buona arriva dal suo stato di salute: l’artista sta combattendo la sua battaglia con il mieloma, con il corpo che sta reagendo bene alle cure. Migliora la salute diIn concomitanzaPasqua,in queste ore sta festeggiando anche il suo 54esimo compleanno. Per l’occasione, l’artista è tornato personalmente a scrivere su Instagram: “Belle notizie dagli esami, stogrande. Sono indebolito ma felice, è anche il mio ...

