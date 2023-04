Maestra sospesa:assessore Sicilia, la prendo come consulente (Di domenica 9 aprile 2023) "La Maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente". Così in un video pubblicato sui social l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana Mimmo Turano (Lega) intervenendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) "Laper le preghiere in classe la prenderò". Così in un video pubblicato sui social l'all'Istruzione della Regionena Mimmo Turano (Lega) intervenendo ...

