Macron, 'non è il momento delle trattative, ma le prepariamo' (Di domenica 9 aprile 2023) "Penso che la Cina faccia la nostra stessa osservazione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se le prepariamo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) "Penso che la Cina faccia la nostra stessa osservazione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il, anche se lee ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Oggi il Quotidiano del Popolo in #Cina ha in testa incontro #Xi - #Macron. Ovviamente, la visita della #VonderLeyen… - fattoquotidiano : Ursula e Macron da Xi. Meloni non pervenuta Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - michele_geraci : La prima pagina del Quotidiano del Popolo ha, in sequenza: 1) Macron 2) Macron 3) Macron 4) Macron e Von Der Ley… - 73rv : RT @itsmeback_: Figure di merda ne abbiamo? ??????? “Togli la mano dalla tasca! Questa non è la rivista Vogue”: ha detto il fotografo a Macr… - KiddoBea70 : RT @riannuzziGPC: Macron viene criticato dal giornale per aver ripetutamente lodato, insieme al presidente cinese Xi, la prospettiva di un… -