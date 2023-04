Macron e von der Leyen in Cina. Due visite diverse, un solo messaggio (di Xi) (Di domenica 9 aprile 2023) “Le differenze di tono tra Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen sono state evidenti per tutta la giornata”, fa notare Philippe Le Corre, senior fellow dell’Institute for Research and Education on Negotiation (Irene) della Essex Business School — una delle business school più famose del mondo con sedi a Parigi, Rabat e Singapore. “Sebbene entrambi siano stati molto educati e abbiano riconosciuto la Cina come una grande potenza – continua con Formiche.net – la presidente della Commissione europea ha ripetuto i punti espressi nel suo discorso della scorsa settimana, invece il presidente francese non ha sollevato questi stessi punti”. Narrazioni e interessi Giulia Pompili sulla sua newsletter “Katane” coglie l’elemento che fa da dettaglio fondamentale: racconta la visita del francese sul Monde, l’ex primo ministro Jean-Pierre Raffarin, ... Leggi su formiche (Di domenica 9 aprile 2023) “Le differenze di tono tra Emmanuele Ursula von dersono state evidenti per tutta la giornata”, fa notare Philippe Le Corre, senior fellow dell’Institute for Research and Education on Negotiation (Irene) della Essex Business School — una delle business school più famose del mondo con sedi a Parigi, Rabat e Singapore. “Sebbene entrambi siano stati molto educati e abbiano riconosciuto lacome una grande potenza – continua con Formiche.net – la presidente della Commissione europea ha ripetuto i punti espressi nel suo discorso della scorsa settimana, invece il presidente francese non ha sollevato questi stessi punti”. Narrazioni e interessi Giulia Pompili sulla sua newsletter “Katane” coglie l’elemento che fa da dettaglio fondamentale: racconta la visita del francese sul Monde, l’ex primo ministro Jean-Pierre Raffarin, ...

