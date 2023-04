Lukaku, le scuse e l'appello alla curva: 'Stateci vicini e credete ancora in noi' (Di domenica 9 aprile 2023) Una mano sul cuore e l'altra in alto. La faccia delusa per l'ennesima occasione buttata alle ortiche, in corpo la rabbia per la stagione unita alla voglia di spaccare il mondo in Portogallo. Venerdì ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Una mano sul cuore e l'altra in alto. La faccia delusa per l'ennesima occasione buttata alle ortiche, in corpo la rabbia per la stagione unitavoglia di spaccare il mondo in Portogallo. Venerdì ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Abbiamo apprezzato le scuse di Lukaku. La prestazione del giocatore è stata positiva, ha pecca… - marifcinter : La Curva Nord e le scuse di #Lukaku a fine partita #SalernitanaInter - stebellentani : Mi aspetto dichiarazioni durissime di @andreaabodi, squalifica dello stadio e ovviamente niente squalifica per Luka… - sportli26181512 : Lukaku, le scuse e l'appello alla curva: 'Stateci vicini e credete ancora in noi': Lukaku, le scuse e l'appello all… - Gazzetta_it : Lukaku, le scuse e l'appello alla curva: 'Stateci vicini e credete ancora in noi' #salernitanainter -