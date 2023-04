L'ufficiale giudiziario sbaglia porta e sfratta Belfiore, il questore rossanese di Roma (Di domenica 9 aprile 2023) Dovevano eseguire uno sfratto, ma l'ufficiale giudiziario ha sbagliato porta ed è entrato in casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. E' successo venerdì ad Ostia. La richiesta di sfratto era partita... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 aprile 2023) Dovevano eseguire uno sfratto, ma l'hatoed è entrato in casa deldi, Carmine. E' successo venerdì ad Ostia. La richiesta di sfratto era partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Roma, lo sfratto con sorpresa: durante l'operazione con l'ufficiale giudiziario, carabinieri sfondano la porta e si… - Maksmirto : RT @ConversioneOrg: 'Roma, l’ufficiale giudiziario sfonda la porta per lo sfratto ma sbaglia: è la casa del questore' - live_dom : RT @dottorbarbieri: Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del Que… - Luisella49 : RT @Miti_Vigliero: Ops Roma, l’ufficiale giudiziario sfonda la porta per lo sfratto ma sbaglia: è la casa del questore - uomodenisoviano : @mazzettam2 Come cavolo fanno a fare finire una storia del genere sul giornale, a me che penso male sembra una ball… -