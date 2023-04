L’Ue contro la legge anti-gay di Orbán e la Meloni al solito non pervenuta. Francia, Germania e altri 13 Paesi fanno causa a Budapest (Di domenica 9 aprile 2023) L’Italia di Giorgia Meloni sui diritti non c’è mai. Soprattutto quando di mezzo ci sono gli amici sovranisti. E questo anche a rischio di isolarsi, ancora più di quanto già non lo sia, a Bruxelles. L’Europa – non tutta ma quasi – si schiera contro Budapest per la controversa legge sulla protezione dei bambini, giudicata come lesiva dei diritti Lgbtq+. La norma, approvata nel 2021, vieta la “promozione dell’omosessualità” ai minori, sui media e nelle scuole, e viene ritenuta responsabile anche dell’aumento in Ungheria dei reati d’odio contro le persone omosessuali. La Commissione europea fa causa a Viktor Orbán. E insieme all’esecutivo comunitario si schierano, oltre all’Eurocamera, ben 15 Paesi Ue. Tra i quali però non figura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 aprile 2023) L’Italia di Giorgiasui diritti non c’è mai. Soprattutto quando di mezzo ci sono gli amici sovranisti. E questo anche a rischio di isolarsi, ancora più di quanto già non lo sia, a Bruxelles. L’Europa – non tutta ma quasi – si schieraper laversasulla protezione dei bambini, giudicata come lesiva dei diritti Lgbtq+. La norma, approvata nel 2021, vieta la “promozione dell’omosessualità” ai minori, sui media e nelle scuole, e viene ritenuta responsabile anche dell’aumento in Ungheria dei reati d’odiole persone omosessuali. La Commissione europea faa Viktor. E insieme all’esecutivo comunitario si schierano, oltre all’Eurocamera, ben 15Ue. Tra i quali però non figura ...

