Lube Civitanova, rimonta completata: 3-0 contro Verona e semifinale conquistata (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo i primi due incontri sembrava spacciata, ma dai campioni d'Italia ci si deve sempre aspettare di tutto. Così, davanti ad un palazzetto pieno, la Lube Civitanova si è imposta ai danni di Verona per 3-0, riuscendo dunque a ribaltare definitivamente la serie. Ad attendere i biancorossi c'è un posto in semifinale, dove affronteranno la vincente di Perugia-Milano.

