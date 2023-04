Leggi su laprimapagina

(Di domenica 9 aprile 2023) Vincenzo Calafiore Agonizzo per una malattia mal conosciuta e che non si sa curare: la nostalgia! Adesso qui mi hanno rimesso assieme i pezzi, giusto per sopravvivere e questo è già una grande fortuna. Ma come hanno il coraggio di spezzare queste gambe e queste braccia possenti e fragili allo stesso tempo, di sfaldare queste carni dolci da accarezzare, di ammucchiare e spezzare corpi per reinventare l’amore e la felicità? Come avete il coraggio di fare violenza alla sola specie che sia in grado di generare nuova vita? Ricordi ? Erano i primi mesi dell’84 ci siamo incontrati su quella spiaggia davanti a un mare che invitava a rimanere, piuttosto che andare via, come me che cominciavo a perdere il contatto col mio corpo. Fu allora che ti parlai delle mie fiabe e delle ragioni per cui le avevo scritte, come dono d’amore, perché la fiaba è un dono d’amore. Non potrei scrivere ne ...