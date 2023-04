Lockheed SR-71 Blackbird | arriva l’aereo che vola alla velocità del suono

(Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid L’umanità desidera raggiungere rapidamente nuove mete. Dopo il treno più veloce al mondo in Cina, parliamo di un’azienda che sta sviluppando un aereo passeggeri capace di toccare i 11.000 km/h. Sassie Duggleboy, CEO della startup fondata con il marito Andrew, in un’intervista ad Ars Technica, si chiede: “Come cambierebbe il mondo se potessimo raggiungere qualsiasi luogo in un’ora?”SR-71: 11.000 km/h corrispondono a Mach 9, ovvero nove volte ladel. IlSR-71detiene il primato come aereo con equipaggio più veloce della storia, superando Mach 3, progettato però per due piloti. La startup Venus Aerospace mira a far viaggiare una dozzina di passeggeri e l’intero equipaggio sul suo aereo. Pur sembrando un sogno ...

