Lo Show dei Record con Gerry Scotti, le anticipazioni della puntata del 9 aprile (Di domenica 9 aprile 2023) Torna Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti: il programma tv ufficiale del Guinness World Records, andrà in onda stasera, alle 21:20, su Canale 5 Lo Show dei Record va in onda stasera 9 aprile alle 21:20, in prima serata, su Canale 5: il programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese Gerry Scotti conduce una serata piena di sorprese, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 aprile 2023) Torna Lodeicondotto da: il programma tv ufficiale del Guinness Worlds, andrà in onda stasera, alle 21:20, su Canale 5 Lodeiva in onda stasera 9alle 21:20, in prima serata, su Canale 5: il programma, condotto da, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lodeiè il programma tv ufficiale del Guinness Worlds. Dallo Studio 11 di Cologno Monzeseconduce una serata piena di sorprese, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Matteo37508330 : @EnricoFaraboll1 Nel Truman show in cui viviamo, la verità per il normies è quella riportata dei media. Di fatto esistono due realtà. - kalamiulian : @yenisey74 Che peccato che i nostri figli non possono godersi i show dei transgender con le palle di fuori?? Non pos… - GGoogleenzo : @_DAGOSPIA_ È da show dei record. Bravi - wordsandmore1 : #9aprile oltre #Manhattan #SerieA #Simeone #incorvassi #GovernoMeloni #ChatGPT #Osimben #Annalisa #Draghi… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Bronny James contro Stojakovic jr: lo show dei figli d’arte all’Hoop Summit -