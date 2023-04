Lo sfogo di Briatore bloccato in autostrada: “È sempre così, noi paghiamo e nessuno fa niente”. E c’è chi ironizza: “Potevi prendere l’elicottero” (Di domenica 9 aprile 2023) Tradizionale sfogo di Flavio Briatore contro le autostrade italiane. L’imprenditore ha pubblicato un video in cui mostra di essere bloccato nel traffico lungo l’autostrada Genova-Ventimiglia. “È sempre così – dice nel filmato – noi paghiamo e nessuno fa niente. Ormai ci siamo abituati. Ma quest’estate cosa faremo?”. Il post pubblicato su Instagram ha provocato commenti di approvazione e commenti ironici, come chi gli ha suggerito di prendere l’elicottero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Tradizionaledi Flaviocontro le autostrade italiane. L’imprenditore ha pubblicato un video in cui mostra di esserenel traffico lungo l’Genova-Ventimiglia. “È– dice nel filmato – noifa. Ormai ci siamo abituati. Ma quest’estate cosa faremo?”. Il post pubblicato su Instagram ha provocato commenti di approvazione e commenti ironici, come chi gli ha suggerito di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

