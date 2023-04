Lo ha dato per scontato | il più grave degli errori di Inzaghi E ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) Si può tirare qualche somma sull'operato di Simoneall'Inter. In anticipo perché la stagione rimarrà insufficiente anche in caso di vittoria della Coppa Italia e di passi avanti in Champions. Lo sarà anche in questi casi per due motivi. Il primo è che l'Inter è diventata tutto ciò che una squadra contemporanea non dovrebbe essere: gioca per vincere le coppe e smette di giocare quando l'obiettivo non è più raggiungibile, vedi il campionato. Le società, oggi, hanno bisogno di continuità nel lungo periodo e, almeno in Italia, per garantirsela è essenziale presenziare ogni anno in Champions League. Senza, scatta in automatico il ridimensionamento da cui non è detto si possa uscire nel giro di un anno.è stato il primo a dimenticarsi dell'importanza dei primi quattro posti in campionato, dandoli per scontati. Da cosa lo si può dedurre? ...