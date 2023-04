Liverpool, occhi in casa Real Madrid: pronto l’assalto a Tchouameni (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante l’approdo alle fasi clou del campionato – dove è possibile stravolgere le sorti di un’intera stagione – il calciomercato continua ad essere uno degli argomenti più in auge. Non solo quello italiano, ma è soprattutto quello estero, che concentra la maggior parte delle attenzioni. Inoltre, quando ad essere convolti sono i club di Premier, c’è sempre da attendersi qualche colpo pirotecnico. Lo strapotere economico di quello che, a detta di molti, è considerato il miglior campionato del mondo, è una delle ragione per le quali le più importanti trattative annuali coinvolgono spesso club inglesi. Anche quest’anno, ci sono diverse probabilità che ciò accada. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Liverpool starebbe preparando l’assalto ad Aurelin Tchouameni, giovane centrocampista francese attualmente in forza ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante l’approdo alle fasi clou del campionato – dove è possibile stravolgere le sorti di un’intera stagione – il calciomercato continua ad essere uno degli argomenti più in auge. Non solo quello italiano, ma è soprattutto quello estero, che concentra la maggior parte delle attenzioni. Inoltre, quando ad essere convolti sono i club di Premier, c’è sempre da attendersi qualche colpo pirotecnico. Lo strapotere economico di quello che, a detta di molti, è considerato il miglior campionato del mondo, è una delle ragione per le quali le più importanti trattative annuali coinvolgono spesso club inglesi. Anche quest’anno, ci sono diverse probabilità che ciò accada. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ilstarebbe preparandoad Aurelin, giovane centrocampista francese attualmente in forza ...

