Liverpool | Klopp | “Sono responsabile al 100% di questa spazzatura” Poi ringrazia il club

(Di domenica 9 aprile 2023) Ottavo posto in Premier League, Champions League salutata agli ottavi e il rischio concreto di non giocarla nemmeno la prossima stagione. Per ilè una stagione terribile, troppo brutta per essere vera dopo i trionfi delle ultime annate. In vista del match pasquale contro la capolista Arsenal, alla vigilia l’allenatore Jurgenparlando a Sky Sports ha ammesso le sue colpe, dicendo che è solo lui il “aldi“. Parole nette, che certificano la stessa delusione diper un andamento inspiegabile di una squadra che fino a un anno fa giocava quasi a memoria.ha poi continuato a scusarsi per la forma della squadra in questo momento, riconoscendo che “non è stata la stagione che desideravano. Ma a ...

Spazio anche al calcio internazionale , con Ligue 1, Bundesliga e Premier League in campo: spicca in particoalre il big match di Anfield tra il Liverpool di Jurgen Klopp e la capolista Arsenal . Il pronostico Il Liverpool è in confusione, fornisce poche garanzie, ma ad Anfield gli uomini di Klopp hanno un passo diverso e questo è un dato non può essere trascurato. È un match aperto ad ogni ...

Una stagione da dimenticare per i tifosi del Liverpool, con i Reds all'ottavo posto in Premier League e il rischio concreto di restare fuori da qualsiasi ...Le formazioni ufficiali di Liverpool-Arsenal, match valido per la 30esima giornata della Premier League 2022/2023.