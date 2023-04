Liverpool-Arsenal | scene folli! Guardialine tira una gomitata a Robertson | VIDEO

(Di domenica 9 aprile 2023) La sfida tradi questo pomeriggio ha regalato spettacolo puro. Il match è terminato in parità col risultato di 2-2, con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare dallo 0-2 sulla capolista. A fare clamore in particolar modo è stato un episodio diventato presto virale: la stella delAndyè stato colpito con unadall’assistente arbitro Constantine Hatzidakis. Leggi anche Mondo, Salah sbaglia dal dischetto: termina 2-2 ad Anfield L’arbitro Paul Tierney ha brandito un cartellino giallo allo scozzese per le sue proteste dopo essere esploso. L’ufficiale è stato successivamente circondato da giocatori del, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiluBenn : Che spettacolo ?? #PremierLeague #Arsenal #Gunners #Liverpool ???? - pccpla : RT @calcioinglese: Il Liverpool rimonta l’Arsenal e dopo essere stato in svantaggio per 0-2, grazie a un gol nel finale di Firmino riesce a… - infoitsport : Premier, il Liverpool riprende l'Arsenal nel big match di Pasqua: 2-2 ad Anfield - infoitsport : Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali - infoitsport : Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali: Klopp con Gakpo falso 9, c'è Gabriel Jesus -

... a 3' dalla fine, Firmino pareggiasse per il. Così il risultato finale è stato di 2 - 2, risultato che fa diminuire da 8 a 6 punti il vantaggio dell'capolista nei confronti del ...Il big match di Pasqua della Premier League non solo non tradisce le attese, ma si rivela una delle partite più appassionanti della stagione inglese con uno spettacolare 2 - 2 tra. Un pari, quello di Anfield, dalle mille emozioni, con la capolista che si porta avanti di due reti in neanche mezz'ora grazie alle reti di Martinelli e Gabriel Jesus, ma i padroni ...Ilprova a riaprire la Premier League. Blocca l'sul 2 - 2, pareggiando all'87' con Roberto Firmino una partita che avrebbe probabilmente meritato di vincere, e permette al Manchester ...

Liverpool-Arsenal, che spettacolo! Rimonta Reds da 0-2, Firmino pareggia in volata La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Crollo interno del Leeds contro il Crystal Palace (5-1) nella 30ª giornata di Premier League. I padroni di casa si illudono con il vantaggio di Bamford al 21', ma i londinesi già nel recupero del ...