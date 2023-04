Liverpool-Arsenal, scene folli! Guardalinee tira una gomitata a Robertson | VIDEO (Di domenica 9 aprile 2023) La sfida tra Liverpool e Arsenal di questo pomeriggio ha regalato spettacolo puro. Il match è terminato in parità col risultato di 2-2, con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare dallo 0-2 sulla capolista. A fare clamore in particolar modo è stato un episodio diventato presto virale: la stella del Liverpool Andy Robertson è stato colpito con una gomitata dall’assistente arbitro Constantine Hatzidakis. Leggi anche Mondo Liverpool-Arsenal, Salah sbaglia dal dischetto: termina 2-2 ad Anfield L’arbitro Paul Tierney ha brandito un cartellino giallo allo scozzese per le sue proteste dopo essere esploso. L’ufficiale è stato successivamente circondato da giocatori del Liverpool, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 aprile 2023) La sfida tradi questo pomeriggio ha regalato spettacolo puro. Il match è terminato in parità col risultato di 2-2, con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare dallo 0-2 sulla capolista. A fare clamore in particolar modo è stato un episodio diventato presto virale: la stella delAndyè stato colpito con unadall’assistente arbitro Constantine Hatzidakis. Leggi anche Mondo, Salah sbaglia dal dischetto: termina 2-2 ad Anfield L’arbitro Paul Tierney ha brandito un cartellino giallo allo scozzese per le sue proteste dopo essere esploso. L’ufficiale è stato successivamente circondato da giocatori del, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #LiverpoolArsenal, l'assistente colpisce #Robertson col gomito. L'associazione arbitri: 'Valuteremo l'accaduto' - phierpez : Clamoroso in Premier, gomitata del guardalinee verso Robertson in Liverpool-Arsenal | VIDEO - DIRETTADCM : #LiverpoolArsenal , gomitata del guardalinee a #Robertson . L’Associazione arbitri: “ Valuteremo la questione” ?? - Cucciolina96251 : RT @AzzoJacopo: Diciamo che è un bruttissimo segnale, dopo un ottimo primo tempo, l'inconsistenza mostrata dall'Arsenal nel secondo tempo.… - vicyago66 : @florabarral Ah ok, perchè nel 2° tempo il pool ha preso a pallate l'arsenal. Strameritava il liverpool. -