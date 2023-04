Liverpool-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Liverpool e Arsenal, valevole per la trentesima giornata di Premier League 2022/2023. Sarà Anfield il teatro del big match di questo turno, che mette in palio tre punti molto pesanti. I Gunners vogliono rispondere al City e vanno a caccia di una vittoria che risulterebbe molto importante, specialmente a livello psicologico, in ottica titolo. I ragazzi di Klopp vogliono invece riscattarsi dopo il ko dell’Etihad e mantenere vivi i sogni europei. I bookmakers prevedono un match equilibrato e non si sbilanciano: d’altronde, pur essendo l’Arsenal la capolista, il Liverpool in casa ha conquistato ben 30 dei 43 punti stagionali. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma domenica ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentesima giornata di. Sarà Anfield il teatro del big match di questo turno, che mette in palio tre punti molto pesanti. I Gunners vogliono rispondere al City e vanno a caccia di una vittoria che risulterebbe molto importante, specialmente a livello psicologico, in ottica titolo. I ragazzi di Klopp vogliono invece riscattarsi dopo il ko dell’Etihad e mantenere vivi i sogni europei. I bookmakers prevedono un match equilibrato e non si sbilanciano: d’altronde, pur essendo l’la capolista, ilin casa ha conquistato ben 30 dei 43 punti stagionali. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma domenica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PremierLeague in campo anche a Pasqua: come e dove seguire il big match tra #Liverpool e #Arsenal - storiainter : Il Calcio in TV oggi 9 aprile 2023 Olympique Marsiglia - Rennes (ore 13:00 SKY) Real Valladolid - Mallorca (ore 14… - Mingaball : RT @infobetting: Liverpool-Arsenal (domenica 09 aprile 2023 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Liverpool-Arsenal (domenica 09 aprile 2023 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Le partite di oggi, domenica 9 aprile 2023: Liverpool-Arsenal in primo piano -