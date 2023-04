Liverpool-Arsenal, fa discutere il gesto del guardalinee: tira una gomitata a Robertson?(VIDEO) (Di domenica 9 aprile 2023) Non sono mancati i colpi di scena in campo nel match tra Liverpool e Arsenal, così come ‘fuori dal campo’ come nel video che sta circolando passivamente sul web. Durante un’interruzione di gioco si vede il guardalinee entrare in campo e dirigersi verso l’area di rigore, al suo fianco Robertson che avvicinandosi riceve una vera e proprio gomitata da quest’ultimo. Qualcuno ci scherza pure su ‘Sarebbe dovuto andare giù’, come in un vero e proprio fallo. Di seguito il video. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Non sono mancati i colpi di scena in campo nel match tra, così come ‘fuori dal campo’ come nel video che sta circolando passivamente sul web. Durante un’interruzione di gioco si vede ilentrare in campo e dirigersi verso l’area di rigore, al suo fianco Robertson che avvicinandosi riceve una vera e proprioda quest’ultimo. Qualcuno ci scherza pure su ‘Sarebbe dovuto andare giù’, come in un vero e proprio fallo. Di seguito il video. SportFace.

