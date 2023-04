Liverpool-Arsenal 2-2 | Klopp | “Non so come sia successo | ma dovevamo vincere”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 aprile 2023) Il tecnico delJurgenha parlato dopo il 2-2 arrivato contro l’. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sports: “Un po’ tipico per noi in questa stagione un match così. Una partita aperta, completamente aperta, segnano con la prima situazione e la seconda, poi la nostra reazione è stata buona. Alla fine è stata una partita spettacolare.non l’abbiamo vinta con quelle occasioni finali non lo so. Sono intrappolato tra essere felice e non esserlo… L’è stato bravo, ma avrebbe potuto e dovuto perdere questa partita. Il punto per loro è migliore che per noi. Abbiamo avuto momenti e occasioni in cui non abbiamo chiuso le situazioni, strano”. E ancora: “Loro stanno volando, quindi segnano alla prima occasione, mentre il gol che abbiamo segnato ha aiutato moltissimo perché ...