Liverpool-Arsenal 2-2, Arteta: "Pari giusto. Ramsdale superbo anche oggi" (Di domenica 9 aprile 2023) Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato dopo il 2-2 arrivato contro il Liverpool. Ecco le sue parole a BBC Sport: "Immagino che per il mondo esterno sia stata una partita fantastica da guardare. Abbiamo iniziato davvero bene, ma poco prima dell'intervallo abbiamo subito gol e abbiamo dato un po' di slancio al Liverpool. Abbiamo perso il controllo e abbiamo iniziato a regalare molti palloni. Il gioco si è aperto, avevamo bisogno di resilienza, avevamo bisogno del nostro portiere all'ultimo momento. Penso che un pareggio sia un risultato giusto. La folla è partita dopo il gol loro e ha dato al Liverpool qualche speranza. Sul 2-0 avevamo in mano la partita. Quella era la nostra occasione per uccidere il gioco, poi abbiamo commesso un errore. A volte abbiamo dovuto mostrare la ...

