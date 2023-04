LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: vince Van der Poel, sfortunato Van Aert. 6° Ganna: “Mi sono mancate le gambe” (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Parigi-Roubaix IL VIDEO DELLA DECISIVA FORATURA DI VAN Aert 17.09 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domenica prossima per l’Amstel Gold Race. Un saluto sportivo da Federico Militello e buona Pasqua. 17.06 Filippo Ganna a RaiSport: “Gli ultimi km non passavano mai, gli ultimi 30 sono stati una sofferenza. Devo dire grazie alla squadra. Mi sono mancate un po’ le gambe nel finale, c’è un po’ di rammarico, anche per un podio. Alcuni colleghi non hanno collaborato. Ora penso a recuperare, poi ci vediamo al Giro d’Italia“. 17.05 Per l’Italia l’ultimo successo resta quello del 2021 con Sonny Colbrelli. 17.04 L’Olanda dunque ha vinto la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAIL VIDEO DELLA DECISIVA FORATURA DI VAN17.09 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domenica prossima per l’Amstel Gold Race. Un saluto sportivo da Federico Militello e buona Pasqua. 17.06 Filippoa RaiSport: “Gli ultimi km non passavano mai, gli ultimi 30stati una sofferenza. Devo dire grazie alla squadra. Miun po’ lenel finale, c’è un po’ di rammarico, anche per un podio. Alcuni colleghi non hanno collaborato. Ora penso a recuperare, poi ci vediamo al Giro d’Italia“. 17.05 Per l’Italia l’ultimo successo resta quello del 2021 con Sonny Colbrelli. 17.04 L’Olanda dunque ha vinto la ...

