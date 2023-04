LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: Van der Poel vince in solitaria, Van Aert jellato, 6° Ganna (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Ganna chiude la sua campagna di primavera con il 2° posto alla Milano-Sanremo e il 6° alla Parigi-Roubaix. In futuro potrà sicuramente riprovarci. L’Italia deve aggrapparsi a lui: non abbiamo nessun altro. 17.02 Filippo Ganna è stato sicuramente protagonista. Una caduta (che non lo ha visto coinvolto) ha spezzato il gruppo nella Foresta di Arenberg, in quel punto ha dovuto spendere molto per rientrare. Per il resto la condizione era buona, ma è mancata la brillantezza per rispondere ai cambi di ritmo micidiali di Van der Poel. Inoltre è evidente un problema nell’affrontare le curve in pavé. 17.01 L’ordine d’arrivo della Parigi-Roubaix 2023: 1 VAN DER Poel ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03chiude la sua campagna di primavera con il 2° posto alla Milano-Sanremo e il 6° alla. In futuro potrà sicuramente riprovarci. L’Italia deve aggrapparsi a lui: non abbiamo nessun altro. 17.02 Filippoè stato sicuramente protagonista. Una caduta (che non lo ha visto coinvolto) ha spezzato il gruppo nella Foresta di Arenberg, in quel punto ha dovuto spendere molto per rientrare. Per il resto la condizione era buona, ma è mancata la brillantezza per rispondere ai cambi di ritmo micidiali di Van der. Inoltre è evidente un problema nell’affrontare le curve in pavé. 17.01 L’ordine d’arrivo della: 1 VAN DER...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : LIVE Parigi, proseguono gli scontri con la polizia nella nuova giornata di protesta contro la riforma delle pension… - Bicisport1976 : A -10 da #Roubaix Mathieu van der Poel solo: gruppetto #Ganna a 25 secondi ?? - zazoomblog : LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: restano in 11 davanti. C’è Ganna con Van Aert e Van der Poel - #Parigi-Roubaix… - Bicisport1976 : Sono in 7 a giocarsi la #ParigiRoubaix Van der Poel, Van Aert, Kung, Ganna, Philipsen, Degenkolb, Pedersen non perd… - Bicisport1976 : ?? lasciate qualsiasi cosa stiate facendo: fra poco arriva la foresta di #Arenberg Non vi disunite, non distraetevi… -