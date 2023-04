LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: Van der Poel guida in solitaria, Ganna si gioca il podio (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Ultimi 3000 metri, Van der Poel irraggiungibile. 16.51 Van Aert e Philipsen staccano Pedersen. 16.51 Il momento della decisiva foratura di Van Aert. 15km @mathieuvdPoel sets a fast pace and @WoutvanAert can’t follow because he suffered a puncture. Such bad luck for the belgian rider! @mathieuvdPoel relance et @WoutvanAert ne peut pas suivre, victime d’une crevaison. Quelle malchance pour le coureur belge !… pic.twitter.com/O3wz1Le0T7 — Paris-Roubaix (@parisRoubaix) April 9, 2023 16.50 5 km all’arrivo. 16.49 Van der Poel si invola verso il velodromo. Ha 32? su Van Aert, Philipsen e Pedersen. A 42? Ganna e Kueng. 16.48 L’ultimo settore sarà quello di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.52 Ultimi 3000 metri, Van derirraggiungibile. 16.51 Van Aert e Philipsen staccano Pedersen. 16.51 Il momento della decisiva foratura di Van Aert. 15km @mathieuvdsets a fast pace and @WoutvanAert can’t follow because he suffered a puncture. Such bad luck for the belgian rider! @mathieuvdrelance et @WoutvanAert ne peut pas suivre, victime d’une crevaison. Quelle malchance pour le coureur belge !… pic.twitter.com/O3wz1Le0T7 — Paris-(@paris) April 9,16.50 5 km all’arrivo. 16.49 Van dersi invola verso il velodromo. Ha 32? su Van Aert, Philipsen e Pedersen. A 42?e Kueng. 16.48 L’ultimo settore sarà quello di ...

