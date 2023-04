LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: Van Aert se ne va da solo, foratura per Van Aert! (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Difficilissimo andare a riprendere Van der Poel, ma alla Roubaix non bisogna mai dare nulla per scontato. 16.40 Van der Poel ha già 25? su Van Aert, Ganna, Pedersen, Kueng e Philipsen. Ormai attardato Degenkolb dopo la caduta. 16.39 Van der Poel ora sta facendo il vuoto. 16.39 Siamo già sul settore n.3 di pavé, il Gruson: 1,1 km e 2 stellette. 16.38 Van Aert si ferma per cambiare la bici dopo la foratura. Che jella… 16.37 PAZZESCO, HA FORATO VAN Aert! Sfortuna incredibile per il belga! Van der Poel se ne va tutto solo! 15 km all’arrivo, è terminato il Carrefour de l’Arbre! 16.36 VAN DER POEL VA A RIPRENDERE VAN Aert! Se ne vanno i due grandi favoriti! 16.35 CONTATTO TRA VAN DER POEL E ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Difficilissimo andare a riprendere Van der Poel, ma allanon bisogna mai dare nulla per scontato. 16.40 Van der Poel ha già 25? su Van, Ganna, Pedersen, Kueng e Philipsen. Ormai attardato Degenkolb dopo la caduta. 16.39 Van der Poel ora sta facendo il vuoto. 16.39 Siamo già sul settore n.3 di pavé, il Gruson: 1,1 km e 2 stellette. 16.38 Vansi ferma per cambiare la bici dopo la. Che jella… 16.37 PAZZESCO, HA FORATO VAN! Sfortuna incredibile per il belga! Van der Poel se ne va tutto! 15 km all’arrivo, è terminato il Carrefour de l’Arbre! 16.36 VAN DER POEL VA A RIPRENDERE VAN! Se ne vanno i due grandi favoriti! 16.35 CONTATTO TRA VAN DER POEL E ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : LIVE Parigi, proseguono gli scontri con la polizia nella nuova giornata di protesta contro la riforma delle pension… - Bicisport1976 : A -10 da #Roubaix Mathieu van der Poel solo: gruppetto #Ganna a 25 secondi ?? - zazoomblog : LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: restano in 11 davanti. C’è Ganna con Van Aert e Van der Poel - #Parigi-Roubaix… - Bicisport1976 : Sono in 7 a giocarsi la #ParigiRoubaix Van der Poel, Van Aert, Kung, Ganna, Philipsen, Degenkolb, Pedersen non perd… - Bicisport1976 : ?? lasciate qualsiasi cosa stiate facendo: fra poco arriva la foresta di #Arenberg Non vi disunite, non distraetevi… -