LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: si avvicina il decisivo Carrefour de l’Arbre, in 7 davanti con Ganna (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Foratura di Philipsen! Cambio bici velocissimo, è già ripartito. Ha perso una decina di secondi. davanti sembrano quasi aspettarlo. 16.18 Van der Poel, Van Aert, Ganna, Kueng, Pedersen, Philipsen e Degenkolb sono i 7 davanti a giocarsi la Parigi-Roubaix. 16.16 Sin qui Van der Poel ha tentato diversi attacchi, almeno tre davvero decisi. Van Aert è stato invece più accorto tatticamente. 16.15 30 km all’arrivo, adesso si decide tutto! 16.14 Chiaramente il più veloce dei 7 davanti è Philipsen, uno dei migliori sprinter del mondo. Però è troppo presto per pensare che arrivino tutti insieme… 16.13 Prossimo settore di pavé sarà il n.7, da Cysoing a Bourghelles. 1,3 km e 4 stellette di difficoltà. 16.12 Alle ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18 Foratura di Philipsen! Cambio bici velocissimo, è già ripartito. Ha perso una decina di secondi.sembrano quasi aspettarlo. 16.18 Van der Poel, Van Aert,, Kueng, Pedersen, Philipsen e Degenkolb sono i 7a giocarsi la. 16.16 Sin qui Van der Poel ha tentato diversi attacchi, almeno tre davvero decisi. Van Aert è stato invece più accorto tatticamente. 16.15 30 km all’arrivo, adesso si decide tutto! 16.14 Chiaramente il più veloce dei 7è Philipsen, uno dei migliori sprinter del mondo. Però è troppo presto per pensare che arrivino tutti insieme… 16.13 Prossimo settore di pavé sarà il n.7, da Cysoing a Bourghelles. 1,3 km e 4 stellette di difficoltà. 16.12 Alle ...

