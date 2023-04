LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: quattro corridori al comando, manca poco alla foresta di Arenberg (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Inizia il settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (***), lungo 2,3 km. 13.46 In testa al gruppo ci sono la Alpecin-Deceuninck e la Ineos-Grenadiers. 13.44 La velocità media si aggira sui 50 km/h, di questo passo si potrà battere il record del 2022 (45,792 km/h). 13.41 Termina il settore 26, adesso un po’ di relax prima del settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon. 13.40 Altra caduta nel pantano del settore 26: ancora a terra Rajovic. Van Der Poel invece si mette in testa al gruppo. 13.39 Percorsi fin qui 8 km dei 54,5 che gli atleti devono percorrere sullo sterrato. 13.36 Rimane costante il vantaggio dei fuggitivi, intorno al 1’15”, sul gruppo ora trainato dalla Jumbo-Visma. 13.34 Inizia il settore 26 di Saint-Python (**). 13.33 Altra caduta appena usciti dal settore ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Inizia il settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (***), lungo 2,3 km. 13.46 In testa al gruppo ci sono la Alpecin-Deceuninck e la Ineos-Grenadiers. 13.44 La velocità media si aggira sui 50 km/h, di questo passo si potrà battere il record del 2022 (45,792 km/h). 13.41 Termina il settore 26, adesso un po’ di relax prima del settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon. 13.40 Altra caduta nel pantano del settore 26: ancora a terra Rajovic. Van Der Poel invece si mette in testa al gruppo. 13.39 Percorsi fin qui 8 km dei 54,5 che gli atleti devono percorrere sullo sterrato. 13.36 Rimane costante il vantaggio dei fuggitivi, intorno al 1’15”, sul gruppo ora trainato dJumbo-Visma. 13.34 Inizia il settore 26 di Saint-Python (**). 13.33 Altra caduta appena usciti dal settore ...

