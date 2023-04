LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: quattro corridori al comando, caduta per Sagan (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Termina il settore 26, adesso un po’ di relax prima del settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon. 13.40 Altra caduta nel pantano del settore 26: ancora a terra Rajovic. Van Der Poel invece si mette in testa al gruppo. 13.39 Percorsi fin qui 8 km dei 54,5 che gli atleti devono percorrere sullo sterrato. 13.36 Rimane costante il vantaggio dei fuggitivi, intorno al 1’15”, sul gruppo ora trainato dalla Jumbo-Visma. 13.34 Inizia il settore 26 di Saint-Python (**). 13.33 Altra caduta appena usciti dal settore 28, coinvolti un paio di uomini della INEOS-Grenadiers. 13.32 Brutta caduta nel gruppo, coinvolto anche Peter Sagan, il quale sembra molto dolorante. 13.30 Termina il secondo settore, ma non c’è tempo per riposare perchè tocca ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Termina il settore 26, adesso un po’ di relax prima del settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon. 13.40 Altranel pantano del settore 26: ancora a terra Rajovic. Van Der Poel invece si mette in testa al gruppo. 13.39 Percorsi fin qui 8 km dei 54,5 che gli atleti devono percorrere sullo sterrato. 13.36 Rimane costante il vantaggio dei fuggitivi, intorno al 1’15”, sul gruppo ora trainato dalla Jumbo-Visma. 13.34 Inizia il settore 26 di Saint-Python (**). 13.33 Altraappena usciti dal settore 28, coinvolti un paio di uomini della INEOS-Grenadiers. 13.32 Bruttanel gruppo, coinvolto anche Peter, il quale sembra molto dolorante. 13.30 Termina il secondo settore, ma non c’è tempo per riposare perchè tocca ...

