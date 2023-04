LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA | quattro corridori al comando | attaccano Van Aert e Van der Poel

(Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Tre km all’inizio della foresta di Arenberg. 14.43 Impressionante l’azione di Van, il quale ha riportato il suo gruppetto a 40? dalla testa. Ganna è a oltre un minuto di distacco dal quartetto al. 14.41 Ganna purtroppo si è staccato pesantemente, forse sono finite le speranze di vittoria per l’azzurro. 14.39 ATTACCA VAN! Il belga traina Degenkolb, Laporte e Van der: è rimasto dietro Filippo Ganna, il quale sembra aver perso il treno giusto. 14.38 Inizia il settore 20 di Haveluy à Waller (****), lungo 2,5 km. 14.37 Caduta per il campione d’Israele Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech). 14.35 Due chilometri all’inizio del settore 20. 14.34 Intanto si è formato un gruppetto alle spalle del quartetto di testa, ecco i ...

LIVE Parigi-Roubaix: la cronaca integrale in diretta La Gazzetta dello Sport

Una domenica di Pasqua all’insegna del pavé e dello spettacolo puro. Gli appassionati di ciclismo non vorranno spostarsi dai loro divani per godersi la regina delle classiche, l’inferno del nord che… ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport buona Pasqua e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, ...