LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA | quattro corridori al comando | 125 km al traguardo

(Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Termina il settore 24, iattaccano subito il settore 23 di Quérénaing à Maing (***). 14.01 Inizia il settore 24 di Verchain-Maugré à Querenaing (***). 13.59 Si ferma per un’avaria lo svizzero Stefan Kueng (Groupama-FDJ): per sua fortuna l’ammiraglia interviene immediatamente e l’elvetico riesce a ripartire. 13.57 Mancano poco meno di 40 km alla foresta di Arenberg. 13.54 Finisce il settore 25, cinque km al settore 24. Si ritira l’azzurro Daniel Oss (TotalEnergies). 13.52 Si ferma Geoffrey Soupe (TotalEnergies) per un problema al cambio. 13.51 Il gruppo rimane a 1’20” dal quartetto di testa. 13.48 Inizia il settore 25 di Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (***), lungo 2,3 km. 13.46 In testa al gruppo ci sono la Alpecin-Deceuninck e la Ineos-Grenadiers. 13.44 La velocità media si ...

LIVE Parigi-Roubaix: la cronaca integrale in diretta La Gazzetta dello Sport

Ecco il punto dei nostri inviati Luca Neri e Davide Bernardini alla vigilia della Parigi-Roubaix, nella stessa piazza in cui si è tenuta la presentazione delle squadre e da cui il gruppo partirà domat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport buona Pasqua e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, ...