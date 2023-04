LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA | quattro corridori al comando | 120 km al traguardo

(Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Venti chilometri all’inizio del settore di Arenberg. 14.21 Wout Van Aert si mantiene in fondo al gruppo per il momento. 14.19 Inizia il settore 21 di Haspres (****), lungo 1,7 km, che torna nel percorso delladopo un’assenza di diciannove anni. 14.18 Ricapitoliamo i componenti del quartetto al: Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Sjoerd Bax (UAE Emirates), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Juri Hollmann (Movistar Team). 14.17 Il gruppo sembra aver rallentato l’andatura, dopo un’intensissima parte iniziale. 14.14 Sempre la Alpecin-Deceuninck a tirare il gruppo inseguitore. Tre km all’inizio del settore 21 di Haspres. 14.11 Il gruppo attacca il settore 22 con 1’49” di svantaggio sul quartetto al. 14.10 Inizia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : LIVE Parigi, proseguono gli scontri con la polizia nella nuova giornata di protesta contro la riforma delle pension… - Bicisport1976 : Anche Davide #Ballerini si ritira ?? -120 km, seguite la #ParigiRoubaix con noi ?? - Bicisport1976 : Anche Peter #Sagan è fuori dalla corsa ??, si chiude nel modo peggiore la sua ultima #ParigiRoubaix tutte le news su… - Bicisport1976 : Abbadona Daniel Oss ?? #ParisRoubaix seguila sul nostro live ?? - OdeonZ__ : LIVE Alle 11.10 parte la Parigi-Roubaix: l'Italia spera con Ganna -

Pennac ha letto una lettera che ha scritto per una ragazza sconosciuta , vista sul tram a. ... Nulla di particolare da segnalare, se non forse l'inutilità della traduzionedelle risposte. ...... la- Roubaix (da seguire su Eurosport 1, canale 210 della piattaforma Sky) e una super serata di NBA con 15 partitee con commento in italiano per un totale di 5 ore di diretta (anche in ...Benvenuti all'Enfer du nord (L'Inferno del nord): qui ildella ...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: spunterà Filippo Ganna dall'uovo di Pasqua OA Sport

Una domenica di Pasqua all’insegna del pavé e dello spettacolo puro. Gli appassionati di ciclismo non vorranno spostarsi dai loro divani per godersi la regina delle classiche, l’inferno del nord che… ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport buona Pasqua e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, ...