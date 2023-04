LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: gruppo ancora compatto, percorsi 70 km (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Attacco di un uomo della TotalEnergies. 12.51 Per fortuna i due atleti non sembrano aver rimediato danni gravi. 12.50 Caduta nel gruppo, coinvolti Dusan Rajovic (Bahrain-Victorius) e Hugo Hofstetter (Team Arkea-Samsic). 12.48 Era rimasto sorpreso Filippo Ganna da questa frustata, ma grazie all’aiuto dell’esperto compagno di squadra Luke Rowe l’azzurro si è riportato tra i primi. 12.47 Neutralizzata l’accelerazione provata da Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team). 12.44 Trenta km al settore 29 di Troisville à Inchy. 12.41 E’ costretto a fermarsi Gianni Vermeesch (Alpecin-Deceuninck) per un problema meccanico. 12.39 Ci prova anche Cees Bol (Astana Team). 12.38 Confusa la situazione nel gruppo: tanti i tentativi, ma nessuno fino ad ora è riuscito a scrollarsi di dosso il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Attacco di un uomo della TotalEnergies. 12.51 Per fortuna i due atleti non sembrano aver rimediato danni gravi. 12.50 Caduta nel, coinvolti Dusan Rajovic (Bahrain-Victorius) e Hugo Hofstetter (Team Arkea-Samsic). 12.48 Era rimasto sorpreso Filippo Ganna da questa frustata, ma grazie all’aiuto dell’esperto compagno di squadra Luke Rowe l’azzurro si è riportato tra i primi. 12.47 Neutralizzata l’accelerazione provata da Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team). 12.44 Trenta km al settore 29 di Troisville à Inchy. 12.41 E’ costretto a fermarsi Gianni Vermeesch (Alpecin-Deceuninck) per un problema meccanico. 12.39 Ci prova anche Cees Bol (Astana Team). 12.38 Confusa la situazione nel: tanti i tentativi, ma nessuno fino ad ora è riuscito a scrollarsi di dosso il ...

