LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: attacco a tre uomini, il gruppo chiude subito (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Arriva la Uno-X Pro Cycling Team a chiudere il gap sui tre battistrada. 11.57 attacco a tre uomini ed è un terzetto decisamente interessante: Ryan Mullen (Bora – Hansgrohe), Sjoerd Bax (UAE Team Emirates) ed Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). 11.54 Velocità media di oltre 50 km/h in questa prima mezz'ora: i corridori sono partiti fortissimo. 11.51 Nelle primissime posizioni del gruppo c'è anche la Bahrain-Victorious con Matej Mohoric. 11.49 Sei corridori adesso hanno preso qualche metro nei confronti del gruppo, ma ancora non sembra un attacco consistente. 11.46 Gli uomini della TotalEnergies sono davanti: vedremo se Peter Sagan, a cinque anni dalla sua vittoria, riuscirà ad essere fra ...

