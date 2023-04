LIVE Parigi-Roubaix 2023 in DIRETTA: allungano Dillier e Mullen, 200 km al traguardo (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Mancano poco più di 200 km al traguardo. 12.27 Nella prima ora di corsa sono stati percorsi ben 51,5 km. 12.25 Il gruppo non concede spazio ai battistrada, il vantaggio della coppia di testa non aumenta. 12.23 Nel frattempo Ryan Mullen (BORA – hansgrohe) ha raggiunto Silvan Dillier in testa alla corsa. Questi due hanno circa 10” di vantaggio sul gruppo. 12.22 Si rialza Dorian De Maeght (Bingoal WB) e viene subito risucchiato dal gruppo. 12.20 10” di vantaggio per la coppia di testa. 12.18 Adesso ci provano Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) e Dorian De Maeght (Bingoal WB). 12.16 Niente da fare: il gruppo riprende ancora tutti. 12.14 Accelerano anche Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Anthony Turgis (TotalEnergies). 12.12 Ora provano ad ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Mancano poco più di 200 km al. 12.27 Nella prima ora di corsa sono stati percorsi ben 51,5 km. 12.25 Il gruppo non concede spazio ai battistrada, il vantaggio della coppia di testa non aumenta. 12.23 Nel frattempo Ryan(BORA – hansgrohe) ha raggiunto Silvanin testa alla corsa. Questi due hanno circa 10” di vantaggio sul gruppo. 12.22 Si rialza Dorian De Maeght (Bingoal WB) e viene subito risucchiato dal gruppo. 12.20 10” di vantaggio per la coppia di testa. 12.18 Adesso ci provano Silvan(Alpecin-Deceuninck) e Dorian De Maeght (Bingoal WB). 12.16 Niente da fare: il gruppo riprende ancora tutti. 12.14 Accelerano anche Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Anthony Turgis (TotalEnergies). 12.12 Ora provano ad ...

