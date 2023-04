LIVE – Italia-Svizzera 3-11: finale bronzo Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA (Di domenica 9 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera, finale per il bronzo dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio dopo la sconfitta di misura contro la Scozia per provare a confermarsi sul podio dopo il bronzo dello scorso anno. Servirà un’altra grande prestazione agli azzurri per superare la formazione Svizzera, sconfitta dal Canada in semifinale. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 17.00 Italiane di domenica 9 aprile ad ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Latestualediper ildeididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio dopo la sconfitta di misura contro la Scozia per provare a confermarsi sul podio dopo ildello scorso anno. Servirà un’altra grande prestazione agli azzurri per superare la formazione, sconfitta dal Canada in semi. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di? L’appuntamento è per le ore 17.00ne di domenica 9 aprile ad ...

