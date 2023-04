LIVE Italia-Svizzera 2-11, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: altri tre punti elvetici nel settimo end (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03: Tiro con giravolta di Schwarz che manda in visibilio il pubblico canadese e piazza la stone Svizzera a punto 19.00: E’ ormai un’esibizione di tiri con rotazione… La Svizzera ha due stone nella casa quando mancano 5 tiri alla fine dell’end 18.54: La Svizzera piazza altre tre stone a punto e si porta sull’11-2 18.49: Due stone svizzere a punto prima degli ultimi 4 tiri 18.46: Stone Svizzera a punto dopo 8 tiri del settimo end 18.39: Retornaz trova la bocciata, mette a punto due stone, accorcia le distanze e si va avanti anche se le possibilità di recupero degli azzurri sono ridotte al lumicino 18.36: Due stone svizzere a punto quando mancano gli ultimi tre tiri dell’end 18.31: Stone Svizzera a punto dopo 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03: Tiro con giravolta di Schwarz che manda in visibilio il pubblico canadese e piazza la stonea punto 19.00: E’ ormai un’esibizione di tiri con rotazione… Laha due stone nella casa quando mancano 5 tiri alla fine dell’end 18.54: Lapiazza altre tre stone a punto e si porta sull’11-2 18.49: Due stone svizzere a punto prima degli ultimi 4 tiri 18.46: Stonea punto dopo 8 tiri delend 18.39: Retornaz trova la bocciata, mette a punto due stone, accorcia le distanze e si va avanti anche se le possibilità di recupero degli azzurri sono ridotte al lumicino 18.36: Due stone svizzere a punto quando mancano gli ultimi tre tiri dell’end 18.31: Stonea punto dopo 4 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE – Italia-Svizzera 0-5: finale bronzo Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA - xdebbsxx : @hyunsnwflake praticamente jun è andato a milano per incontrare elisa (ragazza che ha contributo in modo generoso a… - LiuzziVivianaF : In diretta dal mio pomeriggio pasquale...live from my Easter afternoon...Buona Pasqua a tutti!¡Feliz Pascua! Happy… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: primo end annullato - #Italia-Svizzera #Mondiali… - Emergenza24 : [09.04-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -