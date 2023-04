LIVE Italia-Svizzera 0-8, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: azzurri in confusione, terza mano rubata dagli elvetici (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Stone Svizzera a punto dopo 4 tiri del primo end 18.26: Volti scurissimi in casa Italia. La consapevolezza di aver gettato al vento una grande opportunità c’è tutta 18.25: Davvero brutto vedere la squadra Italiana così sfiduciata e fuori dalla partita che vale una medaglia di bronzo mondiale ma, lo ripetiamo, le energie mentali spese ieri per battere la Norvegia e per giocarsela alla pari con la Scozia, la delusione per l’occasione gettata al vento, la stanchezza stanno costando carissime ad una formazione azzurra irriconoscibile 18.22: Finisce di fatto qui la corsa degli azzurri che dovranno giocare anche il sesto end per onor di firma. Un campionario di errori che non si è visto nell’intero Mondiale questa finale per ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31: Stonea punto dopo 4 tiri del primo end 18.26: Volti scurissimi in casa. La consapevolezza di aver gettato al vento una grande opportunità c’è tutta 18.25: Davvero brutto vedere la squadrana così sfiduciata e fuori dalla partita che vale una mea di bronzo mondiale ma, lo ripetiamo, le energie mentali spese ieri per battere la Norvegia e per giocarsela alla pari con la Scozia, la delusione per l’occasione gettata al vento, la stanchezza stanno costando carissime ad una formazione azzurra irriconoscibile 18.22: Finisce di fatto qui la corsa degliche dovranno giocare anche il sesto end per onor di firma. Un campionario di errori che non si è visto nell’intero Mondiale questa finale per ...

