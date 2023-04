LIVE Italia-Svizzera 0-5, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: azzurri in confusione, altra mano rubata dagli elvetici (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08: Stone Svizzera a punto dopo 4 tiri del quinto end 18.04: L’Italia non c’è proprio! Ancora un errore di Retornaz che non solo non rischia la doppia bocciata ma sbaglia completamente anche il tentativo di mettere la stone a punto e regala un’altra mano rubata agli elvetici, stavolta da 2 punti. azzurri sull’orlo del precipizio ma inevitabilmente la fatica di una giornata come quella di ieri si sta facendo sentire 18.00: La squadra azzurra sembra rimasta con la testa a questa notte. Ancora un’imprecisione di Retornaz a cui non riesce la doppia bocciata, resta una stone Svizzera a punto quando mancano due tiri e se va bene l’Italia potrà cercare di fare un ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08: Stonea punto dopo 4 tiri del quinto end 18.04: L’non c’è proprio! Ancora un errore di Retornaz che non solo non rischia la doppia bocciata ma sbaglia completamente anche il tentativo di mettere la stone a punto e regala un’agli, stavolta da 2 punti.sull’orlo del precipizio ma inevitabilmente la fatica di una giornata come quella di ieri si sta facendo sentire 18.00: La squadra azzurra sembra rimasta con la testa a questa notte. Ancora un’imprecisione di Retornaz a cui non riesce la doppia bocciata, resta una stonea punto quando mancano due tiri e se va bene l’potrà cercare di fare un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xdebbsxx : @hyunsnwflake praticamente jun è andato a milano per incontrare elisa (ragazza che ha contributo in modo generoso a… - LiuzziVivianaF : In diretta dal mio pomeriggio pasquale...live from my Easter afternoon...Buona Pasqua a tutti!¡Feliz Pascua! Happy… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: primo end annullato - #Italia-Svizzera #Mondiali… - Emergenza24 : [09.04-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - vmarrettamusic : Ciao! Sono online su Twitch! -