LIVE Italia-Scozia 8-8, Semifinale Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri mancano la tripla per pochi centimetri! Si va all’extra end (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-10: Mosaner piazza la stone azzurra a punto quando mancano 5 tiri alla fine 4.07: Gli scozzesi bocciano due volte la guardia centrale azzurra 4.06: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri dell’extra end 4.03: Sembra tutto finito e invece una disattenzione che poteva essere fatale di Mouat ha riaperto l’incontro. La Scozia ha una vantaggio importante ma quella stone che non ha preso il giro giusto ed è rimasta fuori dalla casa per pochi centimetri, forse millimetri, rischia di essere un grande rimpianto per gli azzurri 4.01. Ci ha provato Retornaz a promuovere la guardia per i tre punti ma anche qui per una questione di centimetri non ci è riuscito. Sarebbe stata una magia! Si va all’extra end e la mano sarà per la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-10: Mosaner piazza la stone azzurra a punto quando5 tiri alla fine 4.07: Gli scozzesi bocciano due volte la guardia centrale azzurra 4.06: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri dell’extra end 4.03: Sembra tutto finito e invece una disattenzione che poteva essere fatale di Mouat ha riaperto l’incontro. Laha una vantaggio importante ma quella stone che non ha preso il giro giusto ed è rimasta fuori dalla casa percentimetri, forse millimetri, rischia di essere un grande rimpianto per gli4.01. Ci ha provato Retornaz a promuovere la guardia per i tre punti ma anche qui per una questione di centimetri non ci è riuscito. Sarebbe stata una magia! Si vaend e la mano sarà per la ...

