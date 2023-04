LIVE Italia-Scozia 2-2, Semifinale Mondiali curling 2023 in DIRETTA: i britannici pareggiano nel terzo end (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.50: Mouat è costretto ad andare a prender eun solo punto, lo prende e la Scozia pareggia dopo 3 end 1.47: Non bene Mouat che lascia tre stone azzurre a punto quando mancano due tiri alla fine 1.42: L’errore di Hardie che non trova la doppia bocciata e dunque restano due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 6 tiri 1.40: la bocciata degli scozzesi riesce ma lascia una stone azzurra nella casa dopo 8 tiri 1.36: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end 1.32: preciso Retornaz! Bocciata e l’Italia piazza due punti nel secondo end e va in vantaggio 2-1 1.31: Non perfetto Mouat nell’ultimo tiro. C’è la possibilità dei due punti per l’Italia con la bocciata di Retornaz 1.28: Ancora una magia di Mosaner che va a scardinare il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.50: Mouat è costretto ad andare a prender eun solo punto, lo prende e lapareggia dopo 3 end 1.47: Non bene Mouat che lascia tre stone azzurre a punto quando mancano due tiri alla fine 1.42: L’errore di Hardie che non trova la doppia bocciata e dunque restano due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 6 tiri 1.40: la bocciata degli scozzesi riesce ma lascia una stone azzurra nella casa dopo 8 tiri 1.36: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri delend 1.32: preciso Retornaz! Bocciata e l’piazza due punti nel secondo end e va in vantaggio 2-1 1.31: Non perfetto Mouat nell’ultimo tiro. C’è la possibilità dei due punti per l’con la bocciata di Retornaz 1.28: Ancora una magia di Mosaner che va a scardinare il ...

