LIVE Italia-Scozia 0-1, Semifinale Mondiali curling 2023 in DIRETTA: un punto per i britannici in avvio di incontro (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.18: La Scozia prende il punto e passa a condurre ma ancora una volta end di apertura ben giocato dagli azzurri 1.17: Due stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro scozzese 1.14: Una stone scozzese nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri del primo end 1.12: Splendida tripla bocciata di Hardie che apre la strada verso l’annullamento dell’end 1.11: Sono due le stone azzurre a punto dopo 8 tiri del primo end 1.08: Primo errore degli scozzesi che lasciano una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end 1.04: Inizia l’incontro mano per la Scozia 0.59: La squadra azzurra è composta da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner, Joel Retornaz (skip). Gli scozzesi rispondono con ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.18: Laprende ile passa a condurre ma ancora una volta end di apertura ben giocato dagli azzurri 1.17: Due stone azzurre aquando manca l’ultimo tiro scozzese 1.14: Una stone scozzese nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri del primo end 1.12: Splendida tripla bocciata di Hardie che apre la strada verso l’annullamento dell’end 1.11: Sono due le stone azzurre adopo 8 tiri del primo end 1.08: Primo errore degli scozzesi che lasciano una stone azzurra adopo 4 tiri del primo end 1.04: Inizia l’mano per la0.59: La squadra azzurra è composta da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner, Joel Retornaz (skip). Gli scozzesi rispondono con ...

