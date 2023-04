LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: si va verso una posizione non facile da interpretare (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 12:51 Proprio allo scendere sotto l’ora, Ding Liren gioca 19… Af7, un po’ passiva. Sostanzialmente adesso deve giocare in modo molto preciso, benché il tipo di vantaggio del Bianco sia giudicato molto differente a seconda delle valutazioni di motori e umani. 12:47 Va verso l’ora a disposizione Ding Liren. 12:43 Nota di colore: nelle prime mosse si sono viste anche immagini dalla restroom in cui i due giocatori vanno periodicamente a rilassarsi o riposarsi. Forse un’immagine diventata già virale su Twitter di Ding Liren ha causato la richiesta di non far più vedere quella zona, dal ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:51 Proprio allo scendere sotto l’ora,gioca 19… Af7, un po’ passiva. Sostanzialmente adesso deve giocare in modo molto preciso, benché il tipo di vantaggio del Bianco sia giudicato molto differente a seconda delle valutazioni di motori e umani. 12:47 Val’ora a dis. 12:43 Nota di colore: nelle prime mosse si sono viste anche immagini dalla restroom in cui i due giocatori vanno periodicamente a rilassarsi o riposarsi. Forse un’immagine diventata già virale su Twitter diha causato la richiesta di non far più vedere quella zona, dal ...

