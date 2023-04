LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: l’orologio preoccupa entrambi verso la quarantesima mossa (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 14:32 Attenzione ancora al tempo di Ding, 8 minuti contro i 19’41” di Nepomniachtchi. 14:30 31. f4 di Nepo, ma questa volta il piano della spinta non era ideale. Imprecisione, più che errore, del russo. Intanto Ding Liren va sotto i 10 minuti restanti. 14:28 30… Ce6 da parte di Ding che assolutamente non si scompone, sta trovando tutte le mosse migliori sulla scacchiera. In questo caso rende il Cavallo più attivo perché gli è concesso questo tempo e in più protegge il pedone c. 14:27 Sposta l’attenzione Nepomniachtchi con 30. Cg3. mossa che potrebbe avere motivazioni non del tutto basate ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:32 Attenzione ancora al tempo di, 8 minuti contro i 19’41” di. 14:30 31. f4 di Nepo, ma questa volta il piano della spinta non era ideale. Imprecisione, più che errore, del russo. Intantova sotto i 10 minuti restanti. 14:28 30… Ce6 da parte diche assolutamente non si scompone, sta trovando tutte le mosse migliori sullaera. In questo caso rende il Cavallo più attivo perché gli è concesso questo tempo e in più protegge il pedone c. 14:27 Sposta l’attenzionecon 30. Cg3.che potrebbe avere motivazioni non del tutto basate ...

