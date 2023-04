LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: inizia la sfida iridata! (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:11 Ding Liren si sta prendendo tutto il tempo, del resto per le prime 40 mosse ci sono due ore. 11:08 Primo momento di scelte da parte di Ding Liren, che ha due continuazioni valide quali 7… Cd7 e 7… Ag4, che presuppongono piani diversi, l’uno più conservativo con trasferimento del Cavallo, l’altro di pressione con lo sviluppo dell’Alfiere campochiaro che non viene ritardato. 11:05 7. Te1. Il Bianco effettua un’altra mossa tematica. 11:04 5. O-O Ae7 6. Axc6 dxc6. Variante di cambio ritardata, in questo caso è una finezza strategica propria della Spagnola, ma non solo, la cattura con il pedone d invece che con quello b. 11:03 3… a6 4. Aa4 Cf6. Niente ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:11si sta prendendo tutto il tempo, del resto per le prime 40 mosse ci sono due ore. 11:08 Primo momento di scelte da parte di, che ha due continuazioni valide quali 7… Cd7 e 7… Ag4, che presuppongono piani diversi, l’uno più conservativo con trasferimento del Cavallo, l’altro di pressione con lo sviluppo dell’Alfiere campochiaro che non viene ritardato. 11:05 7. Te1. Il Bianco effettua un’altra mossa tematica. 11:04 5. O-O Ae7 6. Axc6 dxc6. Variante di cambio ritardata, in questo caso è una finezza strategica propria della Spagnola, ma non solo, la cattura con il pedone d invece che con quello b. 11:03 3… a6 4. Aa4 Cf6. Niente ...

