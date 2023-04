LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo leggermente meglio dopo l’apertura (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 12:29 Non per caso c’è f6 da parte del cinese. 12:28 Arriva 17. f3 di Nepo, su cui Ding potrebbe giocare f6 in via logica. 12:24 16. Ag3 Ah5 sono state giocate, manovre di Alfiere che però favoriscono un minimo Nepomniachtchi, il Bianco per attività dei pezzi sta decisamente meglio. 12:22 Subito seguita dall’ovvia 15… Dxe7. 12:22 E difatti 15. Cxe7+. 12:19 Le alternative principali dei motori sono Ae5 e Cxe7+ (sarebbe di fatto il primo scacco del match). L’una aumenta la pressione contro l’arrocco, l’altra tende a voler liberare la colonna d dalla Donna nera. 12:16 C’erano dei motivi per non accettare il cambio in f5, e infatti Ding ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:29 Non per caso c’è f6 da parte del cinese. 12:28 Arriva 17. f3 di Nepo, su cuipotrebbe giocare f6 in via logica. 12:24 16. Ag3 Ah5 sono state giocate, manovre di Alfiere che però favoriscono un minimo, il Bianco per attività dei pezzi sta decisamente. 12:22 Subito seguita dall’ovvia 15… Dxe7. 12:22 E difatti 15. Cxe7+. 12:19 Le alternative principali dei motori sono Ae5 e Cxe7+ (sarebbe di fatto il primo scacco del match). L’una aumenta la pressione contro l’arrocco, l’altra tende a voler liberare la colonna d dalla Donna nera. 12:16 C’erano dei motivi per non accettare il cambio in f5, e infatti...

