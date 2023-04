LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | il russo esce un po’ meglio dall’apertura

Leggi su oasport

(Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:52è in camicia rossa, più classicamente in bianco. 11:49 Ricordiamo anche la presenza come vice arbitro di questo match dell’italiano Gerhard Bertagnolli, un grande onore per il nostro Paese in questa fattispecie. 11:46 Per la prima voltacomincia a pensare, è già verso il quarto d’ora che se n’è andato sull’orologio. 11:43 Va rimarcato come dall’undicesima mossa si sia totalmente fuori dalla teoria, in quanto quella situazione prevede di solito 11… Ce6. 11:42 12… Dd7 di. Forse un po’ lenta, serve per collegare le Torri e attivarne almeno una, ma si capisce bene come Nepo sia riuscito a prendersi un chiaro ...